Сколько фильмов с участием Эльдара Рязанова вы смотрели: количество удивит

О том, что Эльдар Рязанов был именитым режиссером, знают, пожалуй, все. Однако ему доводилось бывать на съемочной площадке и в качестве актера. Часто кинодел снимался в эпизодах собственных фильмов, умудряясь при этом оставаться неузнанным.

Свой актерский талант Эльдар Александрович продемонстрировал почти в 30 картинах. Например, в «Служебном романе» он примерил на себя образ одного из пассажиров в автобусе. В «Иронии судьбы» кинодел тоже был пассажиром, но уже на борту самолета — именно на его плече уснул подвыпивший Женя Лукашин.

Засветился режиссер и в фильме «Небеса обетованные». Именно он сосредоточенно жует сосиску в кафе. А в 76 лет Рязанов сыграл полицмейстера в комедии «Ключ от спальни». Лента, в которой Эльдар Александрович был не только актером и постановщиком, но еще и автором сценария, вышла в 2003 году.