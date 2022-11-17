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Киноафиша Статьи Сколько фильмов с участием Эльдара Рязанова вы смотрели: количество удивит

Сколько фильмов с участием Эльдара Рязанова вы смотрели: количество удивит

17 ноября 2022 14:45
Сколько фильмов с участием Эльдара Рязанова вы смотрели: количество удивит

Кинодел был не прочь побывать в актерской шкуре.

О том, что Эльдар Рязанов был именитым режиссером, знают, пожалуй, все. Однако ему доводилось бывать на съемочной площадке и в качестве актера. Часто кинодел снимался в эпизодах собственных фильмов, умудряясь при этом оставаться неузнанным.

Свой актерский талант Эльдар Александрович продемонстрировал почти в 30 картинах. Например, в «Служебном романе» он примерил на себя образ одного из пассажиров в автобусе. В «Иронии судьбы» кинодел тоже был пассажиром, но уже на борту самолета — именно на его плече уснул подвыпивший Женя Лукашин.

Сколько фильмов с участием Эльдара Рязанова вы смотрели: количество удивит

Засветился режиссер и в фильме «Небеса обетованные». Именно он сосредоточенно жует сосиску в кафе. А в 76 лет Рязанов сыграл полицмейстера в комедии «Ключ от спальни». Лента, в которой Эльдар Александрович был не только актером и постановщиком, но еще и автором сценария, вышла в 2003 году.

Сколько фильмов с участием Эльдара Рязанова вы смотрели: количество удивит
Фото: Legion-Media, Кадры из фильмов «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Ключ от спальни»(2003)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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