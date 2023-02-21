«Сколько ей лет?»: посмотрите на последнее фото Долиной, поразившее россиян

Фанаты не могут сдержать восторга при виде певицы.

Несколько лет назад Лариса Долина решила возродить свою карьеру. Певица триумфально вернулась на большую сцену, вновь покорив поклонников не только своим творчеством, но и красотой.

Как отмечали многочисленные фанаты, за прошедшие годы Долина стала выглядеть только моложе. Фанаты осыпали артистку вопросами, попытавшись узнать секрет ее стройности и красоты, но Долина предпочла сохранить тайну. Вместе с тем она продолжает делиться снимками, собирая комплименты поклонников.

Так, несколько дней назад в ее социальных сетях появились кадры с дня рождения Аркадия Укупника. В публикации певица позирует в черном изящном платье с глубоким декольте, а завершают образ элегантные бусы.

Подписчики артистки остались в восторге от ее свежего снимка. В комментариях они расхвалили Долину и ее образ, отметив, что она выглядит значительно эффектнее своих более молодых коллег.