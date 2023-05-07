Сколько Еременко заплатили за самый кассовый фильм СССР: хватило всего на две вещи в дом

В 1979 году на экраны вышел фильм «Пираты ХХ века», который многие критики считают первым советским боевиком. Центральные роли в картине исполнили Николай Еременко-младший и Талгат Нигматулин. Считается, что лента стала абсолютным лидером проката: в кино ее посмотрел чуть ли не каждый третий житель СССР. Согласно неофициальной статистике, фильм даже перешел отметку в 100 млн зрителей.

Сейчас кассовые блокбастеры гарантируют актерам баснословные гонорары. Но 40 лет назад все было по-другому. В интервью Еременко рассказывал, что получил очень скромные выплаты. Денег ему хватило всего на две вещи в дом — на цветной телевизор и большой ковер, который произвели в Пакистане. Актер рассчитывал, что ему доплатят за опасные трюки, которые он сам делал в кадре. Но этого не случилось.

Впрочем, интернет-пользователи отметили, что по советским меркам Николай мог получить неплохую сумму. Ведь предметы, которые он приобрел, стоили тогда немало.