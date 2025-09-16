Меню
Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом

16 сентября 2025 19:05
Правила в тот раз тоже немного отличались.

Франшиза «Голодные игры» давно стала культовой — не только благодаря фильмам, но и книгам, где описывается жестокий вымышленный мир Панема.

Для фанатов и просто любопытных зрителей часто возникает вопрос: а сколько же длились сами Игры? Ведь в фильмах это показано фрагментарно, и остаётся ощущение, что масштаб и продолжительность этого события куда больше, чем видно на экране.

В среднем длительность Голодных игр — вещь непостоянная и зависит от конкретных обстоятельств каждой игры. Например, 74-ые длились 18 дней, а 75-ые — всего 3 дня.

Но самыми длинными стали 50-е Голодные игры, которые растянулись на целых 24 дня. Эти игры, известные также как вторая Квартальная бойня, прошли за 24 года до начала событий, описанных в основной трилогии «Голодных игр».

В тот год Капитолий поступил с особой жестокостью и символизмом: в отместку за гибель одного из своих жителей, каждый из дистриктов был вынужден отправить на игры не двух, а четырех трибутов. В результате вместо привычных 24-х участников в борьбу за жизнь вступили 48 человек.

Ранее мы писали: В составе Мексика, США и Канада: как в мире «Голодных игр» появился Панем

Фото: Кадр из фильма «Голодные игры» (2012)
Ольга Назарова
