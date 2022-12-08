Сколько денег советский Робин Гуд потребовал у американцев: его наглость восхищает

Широкую популярность в СССР Борису Хмельницкому принесла главная роль в фильме 1975 года «Стрелы Робин Гуда». Благородный разбойник в его исполнении получился настолько обаятельным, что актер тут же обрел армию поклонниц. Его считали секс-символом поколения. И Хмельницкий поддерживал этот статус, часто снимаясь в мелодрамах.

Борис успевал блистать и в Театре на Таганке. Он прослужил там почти 20 лет, пока не ушел в 1982 году. Актер получил роль Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита», но уже накануне премьеры его заменили другим исполнителем. Хмельницкий не справился с обидой и уволился.

Без работы актер не остался, ведь его карьера в кино активно развивалась. Хмельницкий знал себе цену, что доказало его сотрудничество с иностранными продюсерами на съемках фильма «Бегущий по льду» в 1993 году. Этот голливудский фильм создавался в России, поэтому роли достались отечественным звездам.

Борис смело запросил у американцев гонорар в 10 тысяч долларов. При этом он заявил, что, если его игрой создатели картины будут недовольны, они могут выплатить ему всего 1400 долларов. Но иностранцы от таланта актера остались в восторге и отдали ему чек на полную сумму.