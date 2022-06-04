Сколько денег Галустян выдает своим дочкам в неделю

В прошлом КВН-щик, а ныне востребованный телеведущий и актер Михаил Галустян рассказал, как распределяется бюджет в его семье. У Михаила и его жены Виктории в браке родилось две дочери: Элина и Эстелла. Девочки подрастают, и их желания и потребности тоже становятся больше.

«Раз в неделю мы с женой даем им по 500 рублей и говорим: «Вы можете делать с этими деньгами все что хотите. Хотите — потратьте, хотите — копите», — говорит Галустян в интервью Teleprogramma.pro . Он добавляет, что ему часто приходится рассказывать детям о необходимости аккуратно обращаться с вещами. Галустян признается, что его дочери не стали исключением из поколения потребления, но они с женой стараются сделать все возможное, чтобы привить им уважение к чужому труду. Кроме того, старшая дочь Михаила Эстелла делает фигурки из эпоксидной смолы и продает их, поэтому часть денег ей удается копить с продажи своего творчества, а часть денег родители передают на благотворительность.