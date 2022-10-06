Склонны к депрессии: с двумя этими знаками Зодиака стоит держать ухо востро

Сегодня едва ли не каждый второй, почувствовав упадок сил, печаль или тоску, заявляет: “У меня депрессия”. На самом же деле поставить такой диагноз может только профессионал после ряда специальных тестов. Несмотря на то, что в наши дни ментальные проблемы не стигматизируются, - напротив, о них много пишут и говорят, - многие люди стесняются обратиться за помощью к врачу или попросту не догадываются, что их состояние требует серьезного внимания. В таких ситуациях на помощь могут прийти внимательные друзья и родственники. Астрологи рассказали, какие два знака чаще всего впадают в депрессию и нуждаются в поддержке.

Рак

Представители водного знака очень ранимы и чувствительны. Они болезненно реагируют на малейший стресс и часто замыкаются в своей “раковине”, чтобы в тишине и покое залечить свои душевные раны. Если потрясение было не слишком сильным, Раку удается справиться самостоятельно, в обратном случае ему требуется помощь специалиста. Главное - вовремя осознать и принять тот факт, что в обращении к врачу нет ничего постыдного и унизительного.

Близким Рака тоже нужно держать ухо востро.

Если они замечают, что уроженец водного знака на протяжении долгого времени находится в состоянии апатии, замыкается в себе, подолгу не выходит из комнаты и даже перестал следить за собой, необходимо бить тревогу. Как правило, достаточно поговорить с Раком по душам, объяснить ему, что вы за него тревожитесь. Напоминание о том, что он важен и дорог, поможет представителю знака сделать первый шаг к выздоровлению.

Рыбы

Еще один водный знак, который чутко принимает все близко к сердцу - это Рыбы. Порой они переживают из-за вещей, которые любой другой человек счёл бы пустяком. Кроме того, они слишком часто испытывают разочарование от того, что реальность не соответствует их мечтам и идеалам.

Из-за этого Рыбы могут впасть в настоящую депрессию.

Астрологи напоминают Рыбам о том, что в сложные моменты жизни важно не оставаться в одиночестве, а обращаться за помощью к друзьям, близким или специалисту. В такие моменты уроженцам знака необходимо выходить из дома, общаться с людьми, заниматься творчеством и теми делами, которые приносят им удовольствие. В обратном случае Рыбы рискуют погрузиться в депрессию на долгое время, а выбраться из неё без помощи со стороны будет очень трудно.