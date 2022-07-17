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Склонность к полноте сыграла с Кабаевой злую шутку

17 июля 2022 14:44
Склонность к полноте сыграла с Кабаевой злую шутку

За идеальной внешностью Алины Кабаевой скрывались годы тренировок и голода.

Бывшая гимнастка и олимпийская чемпионка Алина Кабаева всегда была предметом горячих споров и обсуждений. Ни дня кого не секрет, что гимнастки сидят на очень строгих диетах, чтобы оставаться стройными, но для Кабаевой это всегда был огромный стресс, ведь она всю жизнь была склонна к полноте. Закончив свою спортивную карьеру, она перестала сидеть на диетах и позволила себе жить в удовольствие.

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Бывший тренер Кабаевой Ирина Винер сразу разглядела в будущей чемпионке задатки лидера и успешной спортсменки, но вот полнота девушки сильно портила картину. Несмотря на усиленные тренировки и строгий режим, до соревнований допускались только те гимнастки, которые были в идеальной форме. Алине до такой формы было далеко. Поэтому тренер буквально морила голодом свою спортсменку и говорила, что ее полнота — это расплата за харизму и талант, — рассказывают Woman.Ru. Кабаевой удалось похудеть и стать мировой чемпионкой, но цена этому была очень высокая. Несколько раз Алина срывалась и уходила, но всегда возвращалась, чтобы стать лучшей и добиться своего.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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