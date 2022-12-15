Склочный, кровожадный убийца: вы и не догадывались о прошлом Деда Мороза

Дед Мороз известен как добрый дедушка, раздающий подарки в честь наступления Нового года. Многие были уверены, что образ главного зимнего героя не менялся с самого его появления, однако, как оказалось, это совсем не так.

Дело в том, что добрым Дед Мороз стал лишь при СССР. До этого же он часто фигурировал в мифах славян, но отличался жестокостью и кровожадностью, а также невыносимым характером. Например, он наказывал за проступки и мог заморозить насмерть людей и даже животных.

При этом каждую зиму он намеренно устраивал сильные морозы, когда стучал своим посохом. Однако в этом случае жители деревень были только рады его жестокости, ведь холода по приметам предвещали урожайное лето.

Репутация Деда Мороза начала исправляться только в конце XIX века, а окончательно положительным героем он стал в 30-х. С того времени новогоднего волшебника воспринимают исключительно как положительного персонажа, и никто не сомневается в его доброте.