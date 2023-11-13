Склочницы и сплетницы: женщины с этими именами все время ссорятся с близкими

Мира в семье можно не ждать.

Сторонники эзотерики уверены, что имя влияет на судьбу человека. И в чем-то даже определяет его личностные качества.

Они призывают ответственно подходить к вопросу, как назвать ребенка. Ведь если выбрать «не тот» вариант, девочка впоследствии может столкнуться с трудностями.

Выделяют сразу пять женских имен, которые теоретически могут «притягивать» проблемы в личных отношениях. Их обладательницы склонны выбирать непростых мужчин в спутники жизни.

Евгении часто берут на себя обязанности сильной половины человечества. Они главенствуют в семье и могут ссориться с близкими из-за собственной властности. Ангелины, напротив, скромны и тихи, но редко доверяют партнеру полностью, верят сплетням.

У Людмил нередко встречаются проблемы с самооценкой. Из-за этого они выбирают возлюбленных, которые манипулируют их чувствами. Светланы склонны романтизировать вторую половинку, так что их часто обманывают.

Елизаветы, по поверьям, стараются всех спасти и всем помочь. От такого поведения устает не только муж, но и родственники.