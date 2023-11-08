Скитался по коммуналкам и занимал деньги: не поверите, что скрывал Михалков

Никита Михалков в 1966 году окончил училище имени Щукина, а дебютировал в кино еще в 1959 году. С того времени талантливый артист и режиссер становился все популярнее и популярнее, что, как оказалось, совсем не сказывалось на его жизни.

Дело в том, что в молодости Михалков жил в коммунальной квартире у Сергея Никоненко, звезды фильма «Анкор, еще анкор!». Якобы будущая звезда «Жестокого романса» попросился к приятелю лишь на несколько дней, но в итоге провел с ним в одной комнате чуть меньше года, так как ему негде было жить.

«Никита пришел на два дня переночевать, а остался на 8 месяцев», — цитируют слова Никоненко «Аргументы и факты».

Молодого артиста угощали все соседи Никоненко. А сам Михалков не стеснялся брать у приятеля денег взаймы. Но спустя несколько лет Михалков все же вернул долг другу, подарив редкую золотую монету царских времен.