Скиталась в поисках работы: горькая правда о том, как вдова Бодрова растила детей в одиночку

Когда режиссер культовой дилогии «Брат» погиб в Кармадонском ущелье, его дочери было четыре года, а сыну — меньше месяца. Растить двоих детей его вдове Светлане предстояло одной: она решила, что других мужчин в ее жизни не будет.

Возлюбленной знаменитого артиста пришлось сменить немало позиций на разных телеканалах, прежде чем найти работу с достойной зарплатой. Сначала она трудилась редактором в программе «Ищу тебя», которую позже переименовали в «Жди меня». Позже она пошла работать на правительственный канал, освещающий деятельность российских сенаторов, после чего короткое время была трудоустроена в телекомпании «НТВ». И только после этого обосновалась на «Первом канале».

Дочь Бодрова Ольга пошла по стопам отца, окончила ГИТИС, играет в «Мастерской Петра Фоменко». Сын Александр отучился на журналиста и пробует себя в музыке. Пару лет назад он выпустил первый рэп-альбом. Наследник взял псевдоним и старается всего добиваться без протекции звездных знакомых. По словам Светланы Бодровой, он похож на отца и характером, и внешностью вплоть до мельчайших деталей мимики.