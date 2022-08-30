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Скинула на бывшего: кто на самом деле занимается воспитанием дочери Волочковой

30 августа 2022 11:00
Скинула на бывшего: кто на самом деле занимается воспитанием дочери Волочковой

Артистка крайне редко показывает поклонникам свою наследницу.

В своем шикарном подмосковном особняке Анастасия Волочкова живет вместе с домработницей Лолой. Единственная дочь балерины, 16-летняя Ариадна, в гостях у матери появляется не так уж часто.

В Сети пишут, что прима попросту скинула наследницу на бывшего мужа, бизнесмена Игоря Вдовина. После расставания со звездой предприниматель женился на телеведущей Елене Николаевой, которой удалось найти общий язык с Ариадной. Оказалось, что именно она занимается воспитанием дочери скандальной танцовщицы.

Скинула на бывшего: кто на самом деле занимается воспитанием дочери Волочковой

В интервью порталу Teleprogramma Николаева поделилась подробностями взаимоотношений с падчерицей. Знаменитость отметила, что они с Ариадной сразу нашли общий язык, поскольку прониклись взаимной симпатией. «Все как-то сложилось само собой», — подытожила теледива.

Между тем Волочкова уверяет всех в том, что не отказывалась от дочери. По словам балерины, когда Ариадне было 13 лет, она сама приняла решение переехать к своему отцу.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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