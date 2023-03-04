Скинула двадцать лет за час: гляньте, что сотворили с многодетной старушкой стилисты

Стилисты «Модного приговора» нередко творили настоящие чудеса. Пожалуй, одно из самых впечатляющих преображений произошло с многодетной материю Дарьей, которая пришла на шоу уставшей старушкой, а покинула его в образе эффектной леди.

На передачу «Модный приговор» обратился супруг героини Владимир. Он посетовал на то, что его жена стала одеваться совсем не так, как в молодости. Дарья возразила, что носить мини-юбки и короткие топы ей уже не по возрасту и не по статусу, ведь она мать шестерых детей.

В первой части программы участница предстала уставшей и замученной женщиной с косичкой. На ней был тусклый наряд, который больше актуален для бабушек. После похода Дарьи и Владимира в магазин ситуация немного улучшилась, однако выбор супругов нельзя назвать удачным. А вот стилисты постарались на славу. Они подобрали гармоничные наряды, которые придали образу Дарьи больше красок и жизни. Третий выход в открытом красном платье в горошек вообще сразил публику наповал. Стилисты изменили и прическу героини: они придали ее волосам новый оттенок и сделали женственную укладку.

Не стоит и говорить, в каком восторге был супруг Дарьи.