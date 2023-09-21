Скетчком «Наша Russia» возвращается, правда есть но: зрители будут разочарованы

Проект «Наша Russia» стал одним из главных юмористических шоу на отечественном телевидении. Зрители по всей стране расхваливали миниатюры, но в 2011 году передача неожиданно закрылась. И теперь любимая миллионами программа вновь возвращается на экраны.

Как пишут СМИ, Сергей Светлаков, один из создателей оригинальной версии скетчкома «Наша Russia», запускает собственный проект «Светлаков+», который будет представлен уже в следующем году. Зрители увидят давно знакомые образы: на экраны вернется Снежана Денисовна, Славик и Димон и другие персонажи.

Однако Светлаков собирается сниматься в одиночку в собственном шоу. Артист не стал уточнять, вернется ли Михаил Галустян к своим ролям. Правда, и не исключил такую возможность.