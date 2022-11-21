Скептики остались с носом: как американец научился вызывать дождь

Человечество давно находится в поиске способа управлять матушкой-природой. Скептики твердо уверены в том, что это невозможно, но есть как минимум одна история, свидетельствующая об обратном.

Ее главным действующим лицом стал 27-летний американец Чарльз Хэтфилд. Он зарабатывал тем, что продавал швейные машины. Но однажды его жизнь резко изменилась.

Молодой человек сумел изобрести смесь, которая включала в себя 23 химических элемента. Удивительно, но факт: благодаря ей Хэтфилд мог вызывать дождь, что превращало его в глазах фермеров в настоящего супергероя.

Воспользовавшись помощью своего компаньона, в 1904 году химик построил башню для распыления созданной им смеси. После всех проделанных махинаций действительно пошел дождь, и Хэтфилд обогатился на тысячу долларов. При этом секрет американца так и остался нераскрытым: он унес его с собой в могилу.