Скелеты в шкафу Сидора Лютого: ахнете, узнав, что сделал Трещалов во время службы

Владимир Трещалов запомнился многим по роли атамана Сидора Лютого в «Неуловимых мстителях» Эдмонда Кеосаяна. Артист со взрывным характером сам себе закрыл дорогу в другие части картины. Он умудрился так поссориться с режиссером, что тот переписал сценарий и «убил» персонажа руками Даньки, Яшки и Валерки.

Вспыльчивость Трещалова оказала ему медвежью услугу не в первый раз. Отец артиста был кадровым военным, командовал Кремлевским полком. Он очень хотел, чтобы сын продолжил его дело, и настоял на военном училище. Так будущий атаман оказался в Саратове, где учился на пограничника. Оттуда он писал домой письма с просьбами избавить его от муштры.

Выпускнику престижной пекинской школы — он заканчивал школу в Китае, потому что там короткое время служил его отец — провинциальное погранучилище казалось просто скучным. И уже на втором курсе артист едва не оказался на скамье подсудимых. Он выпил лишнего и подрался со своим однокурсником Барышевым и пырнул его ножом в живот.

Военный трибунал присудил кинозвезде два года дисбата. Однако он отслужил там всего год — помог влиятельный отец. Согласно другой версии, пьяный Трещалов подрался не с однокурсником, а с гражданским, а осудили его на 8 лет лишения свободы. После чего освободили по ходатайству влиятельного родителя.