Скелет, обтянутый кожей: страшный недуг сильно изменил Филиппа Янковского (фото)

Филипп Янковский прославился благодаря сотням ярких ролей во многих успешных проектах. Он успел поработать со множеством талантливых режиссеров и, как считает публика, унаследовал талант своего отца. При этом далеко не все знают, что несколько лет назад артисту удалось победить рак и сохранить свою жизнь.

По данным СМИ, в 2014 году врачи диагностировали у знаменитости фолликулярную лимфому в третьей стадии. Янковский тут же обратился за помощью к специалистам, прошел курс химиотерапии и реабилитацию, после чего рак отступил.

Однако онкология весьма негативно сказалась на внешности актера. Из-за болезни Янковский заметно похудел и с того времени не может восстановить свой вес. И до сих пор на некоторых снимках, которые появляются в социальных сетях, Янковский выглядит болезненно. Сам артист не комментирует ситуацию, но фанаты уверены, что худоба точно связана с болезнью и артисту вряд ли удастся вернуться к прежней внешности.