Сказочный особняк: обзавидуетесь, увидев новенький дом Агафьи Лыковой

Свой старый дом Агафья Лыкова строила не при помощи бригады специально обученных людей и трех прорабов. Предыдущее жилище отшельница выстроила сама. В доме не было фундамента — доски старушка укладывала прямо на землю. Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем избушка начала гнить изнутри.

О критическом положении узнали российские спонсоры. Помогли быстро. На заимку Лыковой молниеносно доставили необходимые стройматериалы, причем было не просто, ведь от заимки до Абакана целых 250 километров. Дело в том, что из деревьев тайги нельзя строить. Лыкова живет в заповеднике, там нельзя вырубать деревья. Поэтому, когда отшельница с волонтерами заготавливает на зиму дрова, она берет только упавшие ветки и сухостой. Ну и еще один маленький нюанс: в тайге нет электричества.

Строительство нового сруба завершилось в феврале 2021 года, но отшельница отказывалась переезжать. Дом освятили, и 10 марта случилось новоселье. Дом строили из соснового бруса, утепляли на совесть, ведь морозы в Хакасии изрядные — зимой доходит до -40 градусов. Размер жилища скромный: пять метров на шесть метров. Но даже самый махонький новый дом выглядит лучше, чем старое жилище Лыковой.