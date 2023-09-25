Сказочке конец: настоящий финал «Белого солнца пустыни» сводил людей с ума

Фильм «Белое солнце пустыни» рождался непросто. Сложные переговоры сопровождали и постоянные переработки сценария, и пересъемки некоторых сцен. Картину неоднократно грозились положить на полку. Цензорам она казалась слишком несовершенной, а дополнительные работы требовали все больше и больше финансов.

Мало кто знает, что финал фильма должен был стать совсем другим. По задумке режиссера Владимира Мотыля в конце ленты супруга Верещагина сходила с ума от горя. Кроме того, была сцена и с плачущими от отчаяния женами Абдуллы над его телом. И это, вопреки ожиданиям Сухова увидеть у них радость от спасения.

Руководство «Мосфильма» было возмущено подобной концовкой. По мнению экспертов, постановщик сильно преувеличил трагизм восточной сказки. Мотыля обязали переделать картину.

Позже потребовались все новые и новые доработки и правки. «Белое солнце пустыни» спас только Брежнев, попросив показать ему так долго снимающийся фильм. Генсек остался в восторге от просмотра, поэтому вскоре лента вышла на экраны.