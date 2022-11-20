«Сказка странствий»: за что иностранцы написали донос на добрый фильм СССР

Картина Александра Митты «Сказка странствий» должна была выйти в прокат в 1983 году. Режиссер и съемочная группа рассчитывали на успех у зрителей всего СССР, однако фильм неожиданно оказался на полке. Как оказалось, причина этого кроется в доносе, который поступил из Чехословакии.

Дело в том, что прославленный постановщик решил снять фильм не только для детей, но и для взрослых. Поэтому он постарался включить в сюжет множество метафор, описывающих жизнь в республиках. Например, одной из них стала чума. Под страшной болезнью режиссер подразумевал действия СССР в Чехословакии, когда появилась ЧССР, ведь те события полностью изменили жизнь граждан.

Метафора оказалась весьма изощренной для советского руководства, однако чешские зрители тут же увидели аллюзии. Они написали специальный донос на режиссера, и чиновники заставили его убрать всю сюжетную линию с чумой. Постановщик отказался от этого, и картина оказалась на полке: руководство страны запретило ее показ.

В итоге фильм советские зрители увидели лишь спустя полгода, но его запретили показывать на фестивалях и отправлять за границу. Пресса же раскритиковала ленту, выпустив несколько разгромных статей. Однако поклонники все равно высоко оценили фильм, и Митта до сих пор получает восторженные отзывы о своем творении.