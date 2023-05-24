Сказка с печальным концом: простая девушка пожалела о браке с дубайским принцем

Известная певица как в воду глядела: надежда выйти замуж за принца есть у всех. Даже простой официантке удалось урвать свой кусок счастья. Наталья Алиева действительно вышла замуж за принца, за самого настоящего арабского шейха. И тут же укатила жить в Дубай.

Пока все выглядит как сказка, но не у всех сказок бывает счастливый конец. Так и случилось с Алиевой. Жить в золотой клетке оказалось не так легко и вольготно, как думалось девушке поначалу. Первый неприятный сюрприз ждал ее сразу после приезда. Оказалось, Алиева для Саида ибн Аль Мактума вовсе не единственная. В Арабские Эмираты она прибыла, чтобы стать второй женой.

Но свои намерения по поводу счастливой жизни за рубежом Алиева не изменила, поэтому от мужа не ушла, а родила ему дочь. И некоторое время после рождения малышки жизнь действительно была сказкой. Однако через год муж стал появляться дома все реже, а затем и вовсе привез из-за границы третью жену и больше на пороге дома «русской Наташи» не появлялся.