Сказка с грустным концом: брак с миллионером обернулся для звезды «Руслана и Людмилы» горем

Наталья Петрова никогда не хотела быть актрисой. Но окружающим удалось убедить красавицу в том, что с ее внешними данными грех не блистать на больших экранах. Снявшись в «Руслане и Людмиле», она влюбила в себя добрую половину Советского Союза. Не остался равнодушным и загадочный Бабек Серуш.

Уроженец Ирана окончил физфак МГУ и смог заработать целое состояние. Стать женой миллионера мечтали многие, но он выбрал звезду экрана. Однако эта история имела весьма печальный финал.

Рядом с мужем Петрова жила как в сказке. Любая ее прихоть тут же исполнялась, ведь с финансами проблем в семье никогда не было. Вместе супруги объездили чуть ли не весь свет и жили в таких странах, как Швейцария, США, Италия, Германия. Они были по-настоящему счастливы рядом друг с другом. И тем не менее брак с богачом обернулся для знаменитости большим горем.

Беда постучалась в дом артистки в 1992 году. Бабек скончался, и Петрова стала вдовой. Второй раз замуж она не вышла. И однажды призналась, что такая любовь, какая была у них с Серушем, никогда больше не повторится.