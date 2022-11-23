Сказка проберет до мурашек: все предсказания в «Незнайке на Луне» сбылись

Цикл произведений Николая Носова о Незнайке поражает современного читателя. Дело в том, что сказка предвидела многие явления, которые прочно вошли в нашу жизнь. Больше всего пророчеств содержит книга «Незнайка на Луне».

По сюжету аппарат власти тесно связан с олигархией, а в государстве процветает коррупция. Один из героев, богач Спрутс, занимается откатами. Он собирает для дела три миллиона, один из которых кладет себе в карман. Персонаж по имени Красавчик занимается подкупом полиции, и все в курсе происходящего.

Кроме того, Носов предвидел образование легендарной пирамиды «МММ». Мавроди сумел заработать баснословные деньги из ничего. Так, герой Жулио создает акционерное общество, собирающее с бедняков деньги на редкие семена, которые в итоге никому не достанутся.

Также автор затронул тему культа агрессивного искусства. А еще Носов предвидел использование электрошокеров полицией, хотя в те годы, когда создавалось произведение, их не применяли даже в Штатах. Таким образом, детская сказка обернулась суровой реальностью наших дней.