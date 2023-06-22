Сказка повергла американцев в шок: такое могли показать только советским детям

Каждый из нас в детстве много раз слушал поучительную сказку о Колобке, который сбежал от деда и бабки, но закончил свое путешествие в лапах хитрой лисички. И сегодня родители охотно включают детям мультфильм про Колобка, считая его поучительной и полезной для детей историей.

Мораль сказки очевидна: покинув дом, можно столкнуться со множеством трудностей, а самое главное — с хитрыми и коварными людьми. Однако большая часть американцев оказалась просто в ужасе от этой истории.

На Западе Колобка считают отрицательным персонажем и плохим примером для маленьких детей. По мнению американцев, главный герой этой сказки не уважал родителей, слишком много о себе возомнил и обманывал каждого, кто встречался ему на пути. В итоге Колобок угодил в собственную ловушку, когда его хитрость обернулась против него же. Печальный конец Колобка американские родители посчитали достойным наказанием для глупого выскочки.