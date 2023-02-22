Сказка обернулась кошмаром: куда пропала звезда «6 кадров», связавшаяся с иностранцем

Галина Данилова прославилась благодаря скетч-шоу «6 кадров». Яркая и харизматичная артистка покорила зрителей своей живой игрой и мимикой. Но мало кто знал, какую боль скрывала Галина за своей ослепительной улыбкой.

В личной жизни Даниловой патологически не везло. Она выходила замуж четыре раза, но каждый раз эти отношения заканчивались болезненным расставанием. Исключением не стал и ее турецкий избранник по имени Сейхун Эзбер, который был моложе актрисы на 17 лет.

Они познакомились во время путешествия по морю. Эзбер был капитаном яхты, и Галина буквально потеряла голову от страсти к горячему красавцу. Ее друзья крутили пальцем у виска, глядя на этот странный роман, и говорили, что Галина поступает глупо.

Но Данилова была словно под гипнозом. За свой счет она купила новоиспеченному мужу дом, земельный участок и автомобиль. Все документы были оформлены на Сейхуна. Нетрудно догадаться, чем это все обернулось.

Супруг продал все это добро ради собственного бизнеса, оставив Галину ни с чем. Кроме того, турецкий красавчик изменял актрисе, причем делал это в апартаментах, купленных Даниловой.

Сегодня Галине 54 года, и после четырех неудачных браков она предпочла одиночество. О своей жизненной драме она рассказала в передаче «Судьба человека ».