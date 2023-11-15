Сказка о курочке Рябе доводила детей до ужаса: вот в чем ее истинный смысл

«Курочка Ряба» — это чуть ли не самая известная русская народная сказка для детей с простейшим сюжетом и смыслом на поверхности. Во всяком случае, так считают обыватели. Ну а как обстоят дела на самом деле? История имеет более глубокий скрытый смысл и несет в себе целую философию.

Первый взгляд на сюжет дает понять, что он незамысловатый, элементарный. Курица снесла яйцо, которое все вокруг хотят разбить, но тщетно. Казалось бы, ну не разбили и не разбили, мышь пришла и разбила, подумаешь — проблема. Но дед и бабка начинают безудержно плакать. И вовсе не потому, что яйцо разбилось или из-за мыши стало несъедобным.

Дело вот в чем. После того как яйцо разбилось, в оригинальной версии плакали не только дед и бабка, ведь взбесились птицы, перевернулся мост, а еще там были поп и попадья, которые делали безумные вещи. Попадья стала мыть пол тестом, а поп поджег церковь и принял постриг. Однако весь сюрреализм вмиг завершился, когда курица пообещала вместо золотого снести простое яйцо.

Новые детали появились, а история начала казаться еще более странной. Что же там за этим золотым яйцом скрывалось? Яйцо в древности символизировало то, что дает жизнь, а золото — то, что несет смерть, близкую кончину. Вот почему дед и бабка мечтали разбить золотое яйцо. И вот почему так убивались, когда мышь спутала им все карты.

Мышь, кстати, в древности символизировала путешественника между мирами. Тот факт, что именно странник разбил яйцо, — это нечто ужасное для деда и бабки. При этом курица пообещала снести яйцо простое, а значит, конец и смерть отменяются, ведь впереди еще есть время для новой жизни.