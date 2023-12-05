Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин

Сказка Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» является одним из известных произведений для детей его авторства. Поэт утверждал, что идею для этого произведения он заимствовал из народных сказов, которые слышал от своей няни Арины Родионовны. Однако сюжет заметно перекликается со сказкой братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов», которая была написана на пару десятков лет ранее.

Различия между двумя произведениями минимальны. У Пушкина главные герои — это семь богатырей, а у братьев Гримм — семь гномов. В русской сказке мачеха умирает от своей злобы и тоски, а у немцев ее казнят.

Кроме того, в сказке Пушкина королевич Елисей сознательно ищет свою любимую, в то время как в сказке братьев Гримм королевич случайно натыкается на Белоснежку. Но в обеих сказках есть счастливый финал, радостный и справедливый.