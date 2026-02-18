«Сказка о царе Салтане» уже побила рекорд «Льда 2»: до «Чебурашки» еще как на фанере до Парижа

Фильм «Сказка о царе Салтане» только вышел на экраны, а уже успел установить парочку рекордов. Картина Сарика Андреасяна показала лучший старт для российского кино вне новогоднего периода за всю современную историю проката. И это при том, что «царствует» лента без году неделя.

Генеральный продюсер фильма Тина Канделаки призналась: хороших сборов ожидали, но в рекорд верилось с трудом. По её словам, секрет успеха — в самом произведении, столь любимом людьми.

За первый уикенд картину посмотрели 1,6 миллиона зрителей, сборы перевалили за 700 миллионов рублей. Это новая планка для неновогодних проектов. Для сравнения: предыдущий лидер — фильм «Лёд 2» — заработал 580 миллионов, но зрителей привлёк больше. С нынешними ценами на билеты спортивная драма собрала бы больше, но имеем что имеем.

В продвижении сказки использовали необычные ходы. Например, платформу Rutube целиком перекрасили в зелёный — в цвет изумрудных орешков белочки. Сама белка, кстати, стала одним из центральных элементов трейлера.

Снимали фильм в том числе на натуре: сцену на берегу после бочки — в районе Геленджика. Канделаки утверждает, что сочетание живых локаций и графики создаёт ощущение подлинного масштаба. Остальное дорисовывали с помощью ИИ и CGI.

Итоговые сборы пока неизвестны, но Канделаки прогнозирует минимум полтора миллиарда. А там, глядишь, и до двух доберутся — если погода не подведёт, покупательная способность не подкачает и «сарафанное радио» сработает как надо. А после ТНТ обещают крутить её регулярно — вместе с другими семейными сказками холдинга, так что «Сказка о царе Салтане» приестся также, как и «Чебурашка», хотя до его рекордов ей еще далеко.