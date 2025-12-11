«Сказка для тех, кого уже тошнит от сказок»: с удовольствием сходил на «Волчка», и претензия лишь одна – помешает фильму собрать миллиард

За последнюю пару недель фильм «Волчок» набрал впечатляющий рейтинг 8,2 – и это при почти полном отсутствии негативных отзывов на агрегаторах. В эпоху, когда экраны заполнены сказочными блокбастерами («Волшебник Изумрудного города», «Алиса в Стране чудес» и прочие), картина выделяется: вместо волшебства – бодрый приключенческий роуд‑муви, вместо абстрактной реальности – атмосфера Российской империи на рубеже XIX–XX веков.

Пыль дорог и запах грядущей индустриализации

История Вани Огарева не из самых оригинальных – сирота из богатого дома, которого алчный дядюшка хочет обчистить под видом опеки. Но в «Волчке» это не повод для мелодрамы: мальчишка с характером находит в пути кулачного бойца со стальными мышцами и мягким сердцем, и в итоге дуэт работает лучше любого волшебного амулета.

Роуд-муви по России на стыке веков оказывается свежим форматом – герои пересекают Поволжье, оставляя позади столичный лоск и по пути собирая весь удальской колорит.

Действие разворачивается не в условной сказочной реальности, а в конкретном времени и пространстве, где зритель видит живописные панорамы Поволжья, атмосферу Нижегородской ярмарки, крутые детали быта – от карет до паровых поездов.

Панорамы рек, города на ярмарочной ноге, шумные пристани, пар из подвижных паровозов – все это снято так, что веришь: страна стоит на пороге перемен, но в ней по-прежнему правят честь, кулак и умение держаться за свое.

Картина работает более чем честно: динамика бодрая, ритм плотный, эмоции – почти без претензий. Да, юный Мурашкин временами играет «по-деревянному», но это не ломают вайб.

А все потому, что Ткачук всегда вытягивает дуэт, превращая своего бойца в смесь уличного философа и Микки из «Большого куша».

Экшен с большой буквы «Э»

Кулачные бои сняты с редкой для отечественного кино любовью: ринги, публика, азарт – ощущение, что попал в маленький русифицированный Колизей, где благородные господа подпрыгивают в такт ударам вместе с простым людом.

Эти сцены не пытаются удивить хореографией – они берут стилем, атмосферой и характером Волчка, который способен согнуть монету и при этом сам остается сломанным человеком, ищущим свое место.

При этом нет кровавой жестокости – все в духе приключенческого кино для семейного просмотра.

Экшен‑сцены напоминают лучшие образцы жанра: от «Индианы Джонса» до советских истернов. Особенно удачны эпизоды с гонками на бричках и погоней за поездом на аэроплане – они придают повествованию размах и динамику.

Все сделано так, чтобы развлекать, а не поражать «дорого-богато». И это, пожалуй, главное достоинство. Фильм не строит из себя то, чем не является, и потому работает лучше, чем ожидалось.

Мужская дружба без перегиба

Бадди-муви строится на простом: барчук с привычкой к ресторанам и гостиницам и волк-одиночка, который живет по внутреннему кодексу. Их путь – постепенное взаимное признание того, что им друг без друга никуда.

«Волчок» показывает взросление без морализаторства: Ваня учится принимать решения, Волчок – верить кому-то, кроме себя. Даже сцены с сыщицей Эльзой сделаны с неожиданной теплотой, хотя ее сюжетная арка читается заранее.

И если вы давно устали от потока русских псевдосказок – вот тот редкий случай, когда стоит пойти в кино и увидеть, что и без колдунов с царевнами бывает зрелищно и занятно.

«Это идеальная сказка для тех, кого уже тошнит от сказок», – объяснял наш сосед по кинотеатру своей спутнице. И оказался прав.

Неровные трейлеры и ровный фильм

Единственный серьезный минус: у «Волчка» с рекламой что-то пошло не по плану. Мало того, что трейлер показал добрую половину лучших экшен-сцен, так еще и размах промо-кампании гораздо скромнее, чем фильм того заслуживает.

И пока каждая первая сказка собирает больше миллиарда рублей и хвастается «успехами проката» из каждого утюга, истерн с Ткачуком рискует не добраться и до 500 млн.

Но нам хотелось бы верить в лучшее. Уж если какой фильм и достоин франшизы, то это – «Волчок».

