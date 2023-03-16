Сказка — то ли плагиат, то ли ремейк: от одного взгляда на экран вам станет стыдно

Как известно, параллельно с номинантами на премию «Оскар» озвучиваются претенденты на получение «Золотой малины». Эту антинаграду вручают за худшие роли, сценарии, постановки и ремейки.

В этом году особенно отличилась сказка Роберта Земекиса «Пиноккио», где главную роль сыграл титулованный актер Том Хэнкс. Картине вручили «Золотую малину» в номинации «Худший ремейк, плагиат или сиквел». Такого «достижения» не ожидал никто, ведь над фильмом работал создатель трилогии «Назад в будущее» и драмы «Форрест Гамп», где главную роль тоже сыграл Хэнкс.

Мнение критиков, которые просто разнесли картину, поддержали пользователи Сети: «Хэнкс здесь скучный и однотипный и отличается от остальных лишь тем, что он живой человек, а не компьютерная графика!», «Максимально неестественно и бездушно, хотя в оригинальном мультике таких эмоций не возникало», «Это чистая халтура и стыд: что графика, что игра, что сюжет».

Также в этом году досталось драме «Блондинка» о жизни Мэрилин Монро. Скандальный байопик был номинирован на несколько статуэток премии «Золотая малина». Фильм, по мнению многих, получился спорным и слишком артхаусным. Поклонники кинодивы отмечали, что этот фильм порочит честь и достоинство актрисы.