Скажут правду в лицо: эти знаки зодиака самые честные

Лгать нехорошо, но каждый человек время от времени прибегает к спасительному вранью - например, когда девушка задает сакраментальный вопрос “Я толстая?” или когда не хочется волновать родственников подробностями экстремального отдыха в горах. Тем не менее даже из правил есть исключения - некоторые знаки зодиака всегда и везде режут правду-матку, несмотря на последствия.

Скорпион

Люди, рожденные под водным знаком Скорпиона, обладают на редкость твердым характером. Они не выносят, когда люди лгут им, даже если на то есть веские причины. Если кто-то в окружении уроженцев этого знака решается на обман, удивительная проницательность и интуиция легко позволяют Скорпиону вычислить предателя. Вполне возможно, что он не станет разоблачать лгунишку сразу же, а подождет некоторое время и поймает его на лжи в самый неожиданный момент. Сами же Скорпионы считают, что ложь вредит репутации и вообще порочит их достоинство.

Поэтому они вряд ли опустятся до унизительного и бесчестного вранья, а предпочтут ему пусть горькую, но правду.

Козерог

Принципиальность - одна из отличительных черт Козерога. Представителям этого земного знака противна любая форма лжи, например, лесть ради того, чтобы втереться к кому-нибудь в доверие или очаровать. Козероги уж точно не станут прибегать к каким-то коварным ухищрениям и мутить воду, им гораздо проще сказать человеку открыто все, что они думают. С лжецами у уроженцев этого знака разговор короткий. Если они поймают кого-нибудь на вранье, не станут этого скрывать, а тут же перестанут иметь с обманщиком дело.

Возможно, кому-то такая мера покажется слишком жесткой, но Козероги - люди честные и хотят видеть таких же в своем окружении.

Близнецы

Если представители воздушного знака решили прибегнуть ко лжи, значит, случилось что-то исключительное. В целом же Близнецы - ярые противники лукавства и обмана, и, столкнувшись с чем-то подобным в отношении себя, они сильно расстроятся. Единственная ложь, которую приемлют уроженцы этого знака - это ложь во благо, когда человек умалчивает о каких-то деталях, чтобы не волновать близких и не причинять им неудобств. Если такое вранье безобидно и никому не может принести неудобств, то Близнецы не станут его осуждать или обвинять в бесчестности.