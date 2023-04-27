Скажете это слово и опозоритесь в высшем обществе: вы говорите его чуть ли не каждый день

Не зря говорят, что молчание — золото. Ежедневно россияне произносят такие слова и фразы, которые давно стоит убрать из речи, чтобы не прослыть невоспитанными. А одно из них и вовсе может привести к неминуемому позору.

Многие привыкли приветствовать друг друга словом «здравствуйте», но с ним стоит быть осторожнее. Важно помнить, что по своему смыслу это пожелание здоровья. Раньше оно было принято в крестьянской среде, поскольку больным прокормить себя становилось крайне сложно.

В дворянской же среде важности физического здоровья уделяли не так много внимания. Поэтому, когда человек слышал в свой адрес «здравствуйте», то невольно задавался вопросом о том, не плохо ли он выглядит, раз ему желают здоровья.

По этой причине в деловом общении и высшем обществе следует использовать другую форму приветствия. Оптимальным вариантом будет «доброе утро» (до 12 часов), «добрый день» (с 12 до 16 часов) и «добрый вечер».