«Сказали, что они разводятся»: Газманов раскрыл детали семейной трагедии

Олег Газманов не сразу нашел свое счастье. Любимой женой артиста стала Марина Муравьева. Ради нее музыкант ушел из семьи, в которой рос сын Родион.

Звездному наследнику было 12 лет, когда он узнал, что отец и его мать Ирина больше не будут жить под одной крышей. Будущий музыкант воспринял это как настоящую трагедию. Родион думал, что если он начнет хорошо учиться в школе, то все будет как прежде. Но чуда не случилось, воссоединения родителей не произошло.

Детали семейной драмы Газманов-младший раскрыл в беседе с журналистами издания «Аргументы и факты». Певец признался, что отец не спешил вдаваться в подробности своей личной жизни.

«Сказали, что они разводятся», — вспоминает исполнитель.

Родину потребовалось время, чтобы понять и принять выбор родителей. Сегодня расставание отца и матери уже не вызывает у знаменитости оторопь.