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Киноафиша Статьи «Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера»

«Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера»

30 июля 2025 07:00
«Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера»

Через годик-другой у жанра будет новый король.

Ровно в тот момент, когда казалось, что в поп-культуре есть вещи вечные и несокрушимые — например, статус «Гарри Поттера» как самой популярной серии книг в истории, — появился Луффи и сказал: «Подержи моё сакэ».

Мангака Эйитиро Ода стал восьмым самым продаваемым автором художественной литературы в истории, и это значит, что его «Ван Пис» на финишной прямой к тому, чтобы обогнать J.K. Роулинг и её волшебную сагу.

У Оды — 516 миллионов копий, у Роулинг — около 600 миллионов. Разрыв стремительно сокращается, и если так пойдёт дальше, то «Ван Пис» станет самой успешной книжной серией в мире.

«Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера»

Это не только рекорд, но и сдвиг в культурной парадигме, ведь «Гарри Поттер» уже давно перерос само понятие «книжка про волшебников». Это блокбастеры, тематические парки, театральные постановки, фанаты от Дублина до Дели. И тем не менее, всё это вот-вот будет обогнано японской историей о пирате с резиновым телом и мечтой найти сокровище.

«Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха», «На наших глазах рождается история», — восхищаются на Reddit.

Конечно, у «Гарри Поттера» история завершена, а «Ван Пис» всё ещё продолжается. Но именно это и поражает: без голливудских студий, без франшизных миллиардов, без англоязычного старта «Ван Пис» пришёл и «сделал» Мальчика, который выжил. Почти.

«Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера»

Если раньше культурные гиганты рождались на Западе, теперь за пальму первенства борется японская манга. Она стала массовой и по-настоящему универсальной.

Вопрос уже не в том, догонит ли «Ван Пис» Поттера. А в том, как долго он будет лидировать после этого. Ваши ставки?

Ранее мы писали: Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Ван Пис»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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