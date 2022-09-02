Сказала старости категоричное «нет»: вы ахнете, увидев 80-летнюю звезду «Новой жертвы»

Сузана Виейра известна в России как звезда бразильских сериалов. Несмотря на то, что проекты с участием артистки давно не выходят на отечественные экраны, ее любят до сих пор.

Особенно поклонников впечатляет внешность актрисы, которая в этом году отметила свой 80-летний юбилей. Глядя на снимки Виейры в социальных сетях, невольно приходишь к мысли о том, что звезда «Новой жертвы» сказала старости категоричное «нет».

Тем временем актриса, которая отдает предпочтение ярким нарядам и макияжу, потрясает всех своей стройной фигурой и называет себя музой. Скромности Виейре не занимать. Например, однажды она сравнила себя с Дженнифер Лопес, отметив, что та прекрасна, потому что похожа на нее.

Знаменитость не спешит ставить актерскую карьеру на паузу, несмотря на то, что семь лет назад врачи поставили ей страшный диагноз. Актриса прошла несколько курсов химиотерапии и отметила, что хронический лимфолейкоз неизлечим, однако ей удалось добиться ремиссии.