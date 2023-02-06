«Сказал раздеваться»: Гулькина вскрыла постыдный факт, который звезды не афишируют

Наталья Гулькина стала одной из первых солисток группы «Мираж». Вместе с коллективом она обрела всероссийскую славу, а миллионы поклонников признавались ей в любви. Многие девушки завидовали жизни артистки и мечтали оказаться на ее месте, однако мало кто знал, что происходило за кулисами выступлений певицы и ее коллег.

Как призналась артистка, в 90-е годы ее и других певиц регулярно принуждали заниматься эскортом. Их могли привести после концерта, например, в сауну, где за дополнительную плату им предстояло провести вечер с богатыми поклонниками. И далеко не всегда артисток предупреждали о таких поездках заранее.

«Организатор сказал: „Раздевайтесь. Вы сейчас здесь будете ужинать“. Я была в шоке, не понимала, что делать», — цитирует слова певицы «Царьград».

Гулькина не скрывает: она старалась всегда отказываться от таких предложений. Однако многие ее коллеги соглашались, ведь за подобный вечер можно было заработать в несколько раз больше, чем за целый концерт.