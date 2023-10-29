«Сказал, что я козел»: Масляков вдрызг рассорился с Пельшем, и ведь было за что

Валдис Пельш построил головокружительную карьеру на ТВ. Латышский артист вел культовую программу «Угадай мелодию», а также год работал в Высшей лиге КВН вместо тяжелобольного Александра Маслякова. Отношения звезды с последним нельзя назвать гладкими: в прошлом у знаменитостей был серьезный конфликт.

В начале 2000-х Пельша назначили директором детского и развлекательного вещания на главном федеральном канале. Именно он отбирал, что выйдет в эфир, а что будет безбожно вырезано. Увидев выступление Вадима Галыгина в откровенном купальнике с торчащими волосами, Валдис Пельш сказал твердое нет.

Ветеран телевидения нашел шутку пошлой и неуместной. Вскоре последовал звонок разъяренного Маслякова, кричавшего, что коллега ничего не понимает в юморе, как рассказывал Пельш изданию «7 дней». Много месяцев они не общались. Впрочем, спустя год недруги все-таки примирились.