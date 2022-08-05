Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест

Певица Наргиз в будущем сможет выступать только в клубах и ресторанах. В этом уверен продюсер Павел Рудченко, прокомментировавший творческий путь исполнительницы.

Звездой артистка стала благодаря участию в 2013 году в шоу «Голос». После проекта она начала работать с продюсером Максимом Фадеевым, однако в 2019 году рассталась с ним. Подобное решение, как считает Рудченко, весьма негативно сказалось на ее карьерных перспективах, ведь без продюсера у певицы вряд ли получится достичь успеха.

«Артистка уже возрастная, у нее свои стереотипы, которые не дали ей смело шагать», — цитирует слова Рудченко портал PopCornNews .

По мнению эксперта, исполнительница «скатывается на уровень начинающей певицы» и уже не сможет выступать на больших стадионах и концертных площадках. Певица будет вынуждена довольствовать лишь маленькой аудиторией клубов и ресторанов, как и многие бывшие участники музыкальных проектов.