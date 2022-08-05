Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест

Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест

5 августа 2022 09:50
Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест

Артистке вряд ли удасться спасти свою карьеру.

Певица Наргиз в будущем сможет выступать только в клубах и ресторанах. В этом уверен продюсер Павел Рудченко, прокомментировавший творческий путь исполнительницы.

Звездой артистка стала благодаря участию в 2013 году в шоу «Голос». После проекта она начала работать с продюсером Максимом Фадеевым, однако в 2019 году рассталась с ним. Подобное решение, как считает Рудченко, весьма негативно сказалось на ее карьерных перспективах, ведь без продюсера у певицы вряд ли получится достичь успеха.

«Артистка уже возрастная, у нее свои стереотипы, которые не дали ей смело шагать», — цитирует слова Рудченко портал PopCornNews.

По мнению эксперта, исполнительница «скатывается на уровень начинающей певицы» и уже не сможет выступать на больших стадионах и концертных площадках. Певица будет вынуждена довольствовать лишь маленькой аудиторией клубов и ресторанов, как и многие бывшие участники музыкальных проектов.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Тест: Хватит ли ваших знаний, чтобы окончить 6 класс? Тест: Хватит ли ваших знаний, чтобы окончить 6 класс? Читать далее 6 августа 2022
7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам 7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам Читать далее 6 августа 2022
«Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог «Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог Читать далее 6 августа 2022
Поиздевался и ушел: вот кто выставил судей «Голоса» на посмешище Поиздевался и ушел: вот кто выставил судей «Голоса» на посмешище Читать далее 6 августа 2022
Врут в глаза: этим 4 знакам зодиака никогда нельзя верить Врут в глаза: этим 4 знакам зодиака никогда нельзя верить Читать далее 6 августа 2022
Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза Читать далее 6 августа 2022
Высокомерный деспот: историки сорвали маску с Мустафы из «Великолепного века» Высокомерный деспот: историки сорвали маску с Мустафы из «Великолепного века» Читать далее 6 августа 2022
Как еще могла закончиться «Операция «Ы»: никогда не угадаете Как еще могла закончиться «Операция «Ы»: никогда не угадаете Читать далее 6 августа 2022
В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой Читать далее 6 августа 2022
Помните шоу «Последний герой»? Вот что стало с самой красивой участницей Помните шоу «Последний герой»? Вот что стало с самой красивой участницей Читать далее 6 августа 2022
Related video