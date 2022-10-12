Скандинавия против Спилберга: за что осудили фильм «Инопланетянин»

Далеко не все остались в восторге от знаменитого фильма.

Фантастический фильм «Инопланетянин» вышел в прокат в 1982 году и с триумфом был принят зрителями практически во всем мире. Картина собирала восторженную реакцию и прессы, и публики. Однако страны Скандинавии неожиданно отказались показывать у себя ленту Стивена Спилберга.

Дело в том, что местные чиновники посчитали фильм чересчур пагубным для подрастающего поколения. Якобы он учит детей не слушать родителей, которые в ленте выставлены врагами. Подобное отношение к старшим, по мнению цензоров, могло сказаться на психике молодежи и даже внушить недоверие к взрослым.

В итоге фильм оказался под официальным запретом. По данным СМИ, его так и не показали в кинотеатрах, поэтому жителям скандинавских стран пришлось довольствоваться пиратской версией. При этом в соседней Финляндии картина стала лидером проката 1982 году и до сих пор входит в списки самых популярных фильмов у жителей страны.