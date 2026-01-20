Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сканди-детектив стал №1 на Netflix в Швеции – «увидела в TikTok, посмотрела и не пожалела»: его уже сравнивают с «Твин Пиксом»

Сканди-детектив стал №1 на Netflix в Швеции – «увидела в TikTok, посмотрела и не пожалела»: его уже сравнивают с «Твин Пиксом»

20 января 2026 07:58
Сканди-детектив стал №1 на Netflix в Швеции – «увидела в TikTok, посмотрела и не пожалела»: его уже сравнивают с «Твин Пиксом»

В нем всего 5 серий по 40 минут – идеальный формат на вечер.

На этой неделе в топах Netflix царит свежий скандинавский детектив. Рейтинги сервиса обновляются еженедельно, и сейчас лидирует сериал, который шведы выпустили буквально в первые дни января – «Земля греха».

Я его глянула и с уверенностью заявляю, что это идеальный вариант для тех, кто хочет погрузиться в мрачную, захватывающую историю на один вечер, ведь это всего 5 серий по 40 минут. А теперь чуть подробнее о проекте.

О чем сюжет?

Сканди-детектив стал №1 на Netflix в Швеции – «увидела в TikTok, посмотрела и не пожалела»: его уже сравнивают с «Твин Пиксом»

Тут все начинается с расследования убийства подростка в изолированном прибрежном городке на юге Швеции. Расследовать дело возвращается детектив Дани (её играет финская актриса Криста Косонен, знакомая по «Бегущему по лезвию 2049»).

Теперь Дани предстоит не только найти убийцу, но и столкнуться с призраками собственного прошлого. В общем, типичный такой скандинавский детектив, где напряжение нарастает постепенно, а скелеты из шкафов мирных жителей не спешат вывалиться с первой же серии.

Почему стоит посмотреть?

Сканди-детектив стал №1 на Netflix в Швеции – «увидела в TikTok, посмотрела и не пожалела»: его уже сравнивают с «Твин Пиксом»

В первую очередь из-за размеренного темпа и приятного визуала. Если вы уже устали от супер динамичных и цветастых проектов, то вы оцените, как неспешен сюжет и операторская работа, и как спокойны тона.

Также приятно радуют актеры. Может, это не прям пик актерской игры, но все выглядят вполне реалистично и убедительно, без перекоса.

А еще радует, что история не «размазывается» на десятки серий. За пять эпизодов сценарий, основанный на романе Фриды Скайбек, успевает раскрыть убийство и вскрыть слои лжи в маленьком сообществе, где все друг друга знают и все друг от друга что-то скрывают.

Что говорят другие зрители?

Сканди-детектив стал №1 на Netflix в Швеции – «увидела в TikTok, посмотрела и не пожалела»: его уже сравнивают с «Твин Пиксом»

Рейтинг на Кинопоиске у сериала еще не сформирован, а вот на IMDb ему поставили не так много – 5.7. Большинство тех, кто оценил сериал не высоко, объяснили это тем, что он показался уж больно затянутым.

Но у такого подхода нашлись и свои фанаты:

«Ребята, это лучший сериал, который я смотрела. Увидела его в тик-токе, понравилась нарезка, решила посмотреть и не пожалела. Жалко, что его мало, актёры очень классные, хорошо сыграли роли свои, все безупречно, режиссёр хорошо постарался»,

«Сюжет настолько переплетён в столь замкнутом пространстве шведской глубинки, что невольно сравниваешь с "Твин Пиксом". Однозначно буду досматривать до конца и больше, чем уверен: он меня не разочарует»,

«Прекрасный триллер, сюжет закручивается динамично, интересно узнавать персонажей, как они раскрываются, и чем они вообще живут в таком месте. Сериал к просмотру зимними вечерами под пледом с бутербродами и ароматным чаем!».

В общем если вам нравятся сканди-детективы в духе «Моста» или «Убийства», стоит дать новинке шанс. Вздрагивать от динамики вы не будете, но и заскучаете вряд ли.

Ранее мы писали: 19 января – самый депрессивный день в году: советую 5 фильмов, которые скрасят любой мрачный понедельник

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Твин Пикс», «Земля греха»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Читать дальше 17 февраля 2026
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
«Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» «Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» Читать дальше 16 февраля 2026
24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили 24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили Читать дальше 16 февраля 2026
«Напоминает игры GTA»: нашел идеальный сериал Netflix для просмотра запоем – целых 6 сезонов, и каждый новый лучше прежних «Напоминает игры GTA»: нашел идеальный сериал Netflix для просмотра запоем – целых 6 сезонов, и каждый новый лучше прежних Читать дальше 15 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше