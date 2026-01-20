Сканди-детектив стал №1 на Netflix в Швеции – «увидела в TikTok, посмотрела и не пожалела»: его уже сравнивают с «Твин Пиксом»

В нем всего 5 серий по 40 минут – идеальный формат на вечер.

На этой неделе в топах Netflix царит свежий скандинавский детектив. Рейтинги сервиса обновляются еженедельно, и сейчас лидирует сериал, который шведы выпустили буквально в первые дни января – «Земля греха».

Я его глянула и с уверенностью заявляю, что это идеальный вариант для тех, кто хочет погрузиться в мрачную, захватывающую историю на один вечер, ведь это всего 5 серий по 40 минут. А теперь чуть подробнее о проекте.

О чем сюжет?

Тут все начинается с расследования убийства подростка в изолированном прибрежном городке на юге Швеции. Расследовать дело возвращается детектив Дани (её играет финская актриса Криста Косонен, знакомая по «Бегущему по лезвию 2049»).

Теперь Дани предстоит не только найти убийцу, но и столкнуться с призраками собственного прошлого. В общем, типичный такой скандинавский детектив, где напряжение нарастает постепенно, а скелеты из шкафов мирных жителей не спешат вывалиться с первой же серии.

Почему стоит посмотреть?

В первую очередь из-за размеренного темпа и приятного визуала. Если вы уже устали от супер динамичных и цветастых проектов, то вы оцените, как неспешен сюжет и операторская работа, и как спокойны тона.

Также приятно радуют актеры. Может, это не прям пик актерской игры, но все выглядят вполне реалистично и убедительно, без перекоса.

А еще радует, что история не «размазывается» на десятки серий. За пять эпизодов сценарий, основанный на романе Фриды Скайбек, успевает раскрыть убийство и вскрыть слои лжи в маленьком сообществе, где все друг друга знают и все друг от друга что-то скрывают.

Что говорят другие зрители?

Рейтинг на Кинопоиске у сериала еще не сформирован, а вот на IMDb ему поставили не так много – 5.7. Большинство тех, кто оценил сериал не высоко, объяснили это тем, что он показался уж больно затянутым.

Но у такого подхода нашлись и свои фанаты:

«Ребята, это лучший сериал, который я смотрела. Увидела его в тик-токе, понравилась нарезка, решила посмотреть и не пожалела. Жалко, что его мало, актёры очень классные, хорошо сыграли роли свои, все безупречно, режиссёр хорошо постарался»,

«Сюжет настолько переплетён в столь замкнутом пространстве шведской глубинки, что невольно сравниваешь с "Твин Пиксом". Однозначно буду досматривать до конца и больше, чем уверен: он меня не разочарует»,

«Прекрасный триллер, сюжет закручивается динамично, интересно узнавать персонажей, как они раскрываются, и чем они вообще живут в таком месте. Сериал к просмотру зимними вечерами под пледом с бутербродами и ароматным чаем!».

В общем если вам нравятся сканди-детективы в духе «Моста» или «Убийства», стоит дать новинке шанс. Вздрагивать от динамики вы не будете, но и заскучаете вряд ли.

