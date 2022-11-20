Скандалы у Малахова, слухи о смене пола: как сейчас живет звезда мема про адвоката

Гоген Солнцев прославился благодаря эмоциональному выкрику «Адвокат!» на одной из передач Андрея Малахова. Ролик быстро набрал популярность в Сети и стал мемом. Вкусив славы, Солнцев уже не смог остановиться и совершал одну эпатажную выходку за другой.

Гоген Солнцев участвовал в шоу «Дом-2», провоцировал конфликты со звездами, но золотую жилу Солнцев обнаружил в лице пожилой женщины Екатерина Терешкович.

Гоген и Екатерина поженились, изображали любовь и дрались на ток-шоу, а программы с их участием имели высокие рейтинги. Следующей избранницей скандальной телезвезды стала дочь экс-супруги, Полина Давыдова.

Недавно эпатажный Солнцев заявил, что решил сменить пол. Однако позже выяснилось, что телефрик лишь сделал липосакцию и подтяжку лица.