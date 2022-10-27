Скандалы, суды и драка на камеру: Волочкова пошла на мировую с давним врагом

Анастасия Волочкова удивила пользователей Сети добротой и способностью к прощению. На новом фото в соцсетях балерина позировала в студии ток-шоу рядом с Даной Борисовой. Обе женщины неоднократно конфликтовали в прошлом. Они обменивались взаимными оскорблениями в соцсетях, а два года назад и вовсе подрались в эфире одного из телеканалов. Тогда Борисова сочувственно отозвалась о Волочковой, предположив, что балерина страдает от алкоголизма. Дана решила предложить артистке помощь, так как она смогла побороть свою пагубную зависимость.

Но Анастасию такие заявления вывели из себя: она посчитала Дану завистливой лгуньей и устроила потасовку на камеру. Спустя некоторое время балерина подала на Борисову в суд, считая, что нуждается в защите чести и достоинства. Позже иск был отозван.

Тем не менее сейчас все скандалы между двумя эпатажными звездами, судя по всему, остались в прошлом. По словам Даны, она первая завела разговор с Анастасией, чтобы сказать ей добрые слова поддержки.

«Меня изменил такой тревожный год», — призналась Борисова.

Правда, телеведущая не упустила возможности в соцсетях предложить фолловерам оценить их с Волочковой. Дана призвала отметить лучшую не только по образу и наряду, но и по человеческим качествам, явно намекая на свое превосходство. Волочкова оставила этот выпад без комментариев.