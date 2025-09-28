Меню
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»

28 сентября 2025 18:36
Режиссер не смог найти общий язык с автором книги.

В российском прокате во всю гремит «Август» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым, но лишь единицы знают, что еще в середине 70-х «Мосфильм» готовился выпускать экранизацию «В августе 44-го», снятую Витаутасом Жалакявичюсом. Но фильм так и не увидел свет.

Картина называлась «Момент истины», в ней играли Сергей Шакуров, Анатолий Азо, Александр Иванов, Борислав Брондуков, Николай Трофимов, Елена Сафонова и еще целая россыпь ярких имен. Казалось бы — все идет к громкой премьере, что может пойти не так?Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»Все началось с конфликта

Писатель Владимир Богомолов был недоволен режиссерской трактовкой: по его словам, «контрразведчики» у Жалакявичюса выглядели «небритыми, в грязных гимнастерках», а офицерская форма — «залята грязью», рассказывал киновед Александр Федоров на «Дзене».

Автор книги считал, что режиссер «не понимает предмета», и решительно отказывался подписываться под таким кино. Студия надеялась уладить спор, но писатель дошел до суда.

В ноябре 1975-го производство картины приостановили, а в декабре суд постановил: без согласия Богомолова снимать дальше нельзя.

Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»

И закончилось трагедией

Ситуацию усугубила трагическая смерть актера Бронюса Бабкаускаса, сыгравшего генерала Егорова. Артист сломал позвоночник и не сумел смириться с «лежачим» образом жизни.

Хотя съемки были почти завершены, в «Мосфильме» предпочли не искать выход, а поставить крест на проекте. Причем снятый материал почему-то не был сдан в Госфильмофонд — его просто уничтожили.

Сергей Шакуров спустя годы с горечью вспоминал:

«Там было не доснято буквально 5–10 минут экранного времени. Могли бы восстановить… А в итоге — смыли».

Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»

Сегодня «Момент истины» Жалакявичюса фигурирует в истории советского кино как фильм-призрак. Он мог стать одной из самых честных картин о войне — жесткой, без лоска, с правдой фронтовых лиц и изношенной формы. Но зрителям так и осталось только гадать, каким он был на самом деле.

Фото: Кадр из фильма «Август» (2025)
Алексей Плеткин
