Скандалы, слезы, интриги: почему Сати Казанова на самом деле ушла из «Фабрики»

После участия в «Фабрике звезд» Сати Казанова, Саша Савельева, Ирина Тонева и Мария Алалыкина объединились в группу «Фабрика» в 2002 году. Спустя год Мария покинула коллектив, и девушки остались в формате трио. За следующие 7 лет они выпустили больше десятка хитов, снимали клипы, появлялись на обложках журналов и на музыкальных премиях. Но в 2010 году Сати внезапно объявила о своем уходе из «Фабрики». Оказалось, что певица сразу не хотела выступать в группе.

Казанова призналась в You-Tube-шоу «Фабрика с Яной Чу», что расплакалась, услышав от Игоря Матвиенко новость о своем включении в «Фабрику». Она видела себя как сольную исполнительницу, но продюсер не собирался предлагать ей такой вариант сотрудничества. Сати согласилась на предложение, однако ее работа в группе была омрачена постоянными скандалами и интригами.

На сцене певица хотела находиться исключительно в центре, а некоторые композиции она наотрез отказывалась исполнять. У нее было свое видение на записи синглов и на съемки клипов, которое она навязывала остальным. Остальные солистки тоже в интервью подчеркивали, что выступать со своенравной Сати оказалось непросто, поэтому в жизни они не дружили.

Наконец, в 2010 году Матвиенко вызвал ее на разговор и предложил петь сольно, раз в группе она не уживается. А певица только и ждала предлога, чтобы покинуть коллектив.