Скандалы ни при чем: причину разрыва Ханде Эрчел и Керема Бюрсина предали огласке

Керем Бюрсин и Ханде Эрчел расстались в начале этого года, чем шокировали армию своих фанатов. Первое время пользователи Сети не могли поверить новостным заметкам, а спустя некоторое время начали строить теории, пытаясь объяснить случившееся. И вот не так давно в Интернете появилась еще одна неожиданная теория об их разрыве.

Дело в том, что популярный актер не раз признавался в своей любви к конструкторам Lego. Якобы он может часами заниматься новым набором, и это является одним из его главных хобби. Однажды, например, когда он встречался с Эрчел, парень потратил 36 часов на очередной набор.

Как уверены журналисты испанского портала Crush, именно это и стало поводом для расставания. Якобы Бюрсин не уделял своей возлюбленной должного внимания, а ей самой оказалось неинтересно заниматься конструкторами. И именно поэтому они разошлись.