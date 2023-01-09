Скандалы на съемках «Звездных войн» обернулись враждой: ахнете, узнав кто их начал

Удивительно, но факт: довольно часто популярные проекты снимаются в крайне напряженной обстановке. Будучи людьми творческими, актеры далеко не всегда легко находят друг с другом общий язык. Гораздо чаще они открыто враждуют.

Так было и на съемочной площадке культовых «Звездных войн». Сыгравшие роботов Энтони Дэниелс и Кенни Бейкер то и дело устраивали скандалы. Причины для выяснения отношений могли быть крайне банальными.

К слову, вражду начал Дэниелс, который решил поставить коллегу на место после того, как тот лишь поздоровался с ним. «Повернувшись ко мне спиной, он заявил: „Ты что не видишь, что я разговариваю?“ Так грубо мне еще никто не отвечал», — пожаловался Бейкер в одном из интервью.

Не стал молчать и Дэниелс. Он бросил едкое замечание в адрес Кенни, отметив, что лучше бы его партнером по съемочной площадке стало ведро.