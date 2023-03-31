Скандалы и упреки: женщины этих знаков Зодиака становятся невыносимы после 40

Хотим мы того или нет, но с возрастом значительные изменения претерпевает не только наше тело, но и характер. В обществе сложился целый стереотип о вредных стариках, которые то и дело учат окружающих уму-разуму, скандалят с кассирами в магазине и начинают бушевать, когда соседи включают музыку (даже тихонечко). По словам астрологов, женщины, рожденные под некоторыми знаками зодиака, с годами действительно меняются не в лучшую сторону, причем не на пенсии, а гораздо раньше. Уже после сорока лет они превращаются в злобных фурий. Рассказываем, кто же в зодиакальном круге подвержен таким метаморфозам.

Лев

Представительницы огненного знака в молодости слывут настоящими царицами. Они способны подчинить своей воле любого представителя сильного пола - достаточно одного обольстительного взгляда и улыбки. Но время идет, обаяние Львицы уходит в прошлое, и ей приходится добиваться своего иными способами.

После сорока лет характер у уроженки начинает неумолимо портиться.

Она понимает, что былые методы воздействия на людей больше не работает и в отчаянии способна наломать дров. Крики, понукание, тотальный контроль - все это Львица пускает в ход, не задумываясь над тем, что отталкивает людей.

Скорпион

Скорпион в принципе очень тяжелый знак зодиака, иметь дело в которым крайне сложно. Его представительницы обладают непростым характером, властным и резким, они склонны к манипуляциям и контролю. С возрастом эти качества лишь усиливаются, превращая дам-Скорпионов в сущих ведьм.

В более зрелые годы уроженки этих знаков становятся просто невыносимыми в общении.

Каждый жест и каждое слово собеседника женщина-Скорпион способна подвергнуть жесткой критике. Рассчитывать на добрые взаимоотношения с ней не приходится - даже самого мягкого человека отпугнет ее нрав.

Козерог

Женщина-Козерог со школьной скамьи мечтает о карьерных высотах. Неудивительно, что, получив аттестат зрелости, она тут же начинает исполнять свои мечты в реальности. Уже в вузе уроженка земного знака начинает подрабатывать, заводить полезные знакомства, налаживать связи.

В результате, когда все подружки “по парам разбрелись”, дама-Козерог не может похвастаться удачно сложившейся личной жизнью.

В глубине души она завидует тем, кто обзавелся семьей, но сама не может наверстать упущенное. Из-за этого она злится, нервничает и срывается на тех, кто попадает под горячую руку.