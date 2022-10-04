Конфликты и «убийства» героев: этот фильм считается самым скандальным в истории СССР

Картина «Земля Санникова» стала классикой советского приключенческого кино, однако первоначально на фильм не возлагали особых надежд. Да и съемки ленты завершили буквально чудом – настолько были накалены отношения внутри съемочной группы.

Режиссер Леонид Попов загорелся идеей снять историю о таинственном острове, который в 1811 году якобы обнаружил промышленник Яков Санников. За плечами Попова были лишь научно-популярные картины, так что в подмогу ему выделили режиссера Альберта Мкртчяна, который успел снять комедию «Опекун».

Режиссеры мечтали увидеть в своем фильме настоящих звезд того времени: на роль руководителя экспедиции Ильина они рассматривали Армена Джигарханяна, слуги золотопромышленника Игнатия – Евгения Леонова, а каторжника-революционера Губина – Игоря Ледогорова. Но актеры по разным причинам отказались сниматься, так что на роль Ильина взяли Владислава Дворжецкого, Губина – Сергея Шакурова и сыграть Игнатия пригласили Георгия Вицина.

Исполнить роль офицера-авантюриста Крестовского должен был сам Владимир Высоцкий, а сыграть невесту Ильина – Марина Влади. Но в последний момент власти запретили снимать в картине скандальных артистов. И Высоцкого заменили на Олега Даля, который вечно приходил на площадку пьяный и срывал съемки. Из-за эпатажного поведения артиста его пришлось «убить» по сюжету, чтобы благополучно доснять картину.

Актерский состав раздражало, что фильм снимают неопытные режиссеры, и актеры даже написали телеграмму на «Мосфильм» с требованием выделить им профессионального режиссера взамен этих «непригодных». В итоге конфликт уладили, но Шакурова пришлось заменить на Юрия Назарова, потому что актер наотрез отказался продолжать съемки. И зря, ведь в итоге фильм оказался абсолютным хитом проката.