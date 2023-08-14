Скандальный сын Ефремова лишился возможности передвигаться: чуда не случилось

Сын Михаила Ефремова Николай выписался из больницы. Молодой человек был госпитализирован полтора месяца назад, после того как выпал из окна. Полностью восстановиться после травм он так и не смог.

Медики оценили состояние Николая как удовлетворительное. Ему придется продолжать лечение и проходить длительную реабилитацию, но делать это он будет амбулаторно. Сын Евгении Добровольской и Михаила Ефремова будет наблюдаться в специальном центре, но ходить самостоятельно он сможет еще не скоро. Первое время ему придется передвигаться при помощи костылей.

Николая экстренно госпитализировали еще в конце июня. Парня нашли лежащим на земле возле его дома на юге Москвы. Сам Николай заявляет, что выпал из окна случайно. Но многие его знакомые предполагают, что всему виной злоупотребление алкоголем. От этой же проблемы страдает и его отец, который сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП, сообщает Telegram-канал Mash.